Dolar 5.96 lira, euro 6.66 lira, sterlin 7.84 lirada

ABD ile İran gerginliğinin ardından tırmanan gerilimin etkisiyle yükselen dövizler yeni güne de, haftanın ilk günündeki düzeylerde başladı.

Pazartesi gününe yüzde 1.01 düşüşle 112 bin 532 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 111 bin 212 puanı ve en yüksek 112 bin 973 puanı gördükten sonra yüzde 2.0 düşüşle 111 bin 412 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 1.42 düşüşle 154 bin 950 puanda başladı ve gün içinde en düşük 152 bin 568 puanı ve en yüksek 155 bin 994 puanı gördükten sonra, günü yüzde 2.93 düşüşle 152 bin 569 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi spot kapanışta yüzde 12.38 valörde son işlem yüzde 12.44 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde ise bileşik faiz yüzde 11.77'de sabit kaldı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9510 lira ve en yüksek 5.9737 lirayı gördükten sonra, 5.96 - 5.97 lira aralığında,

euro en düşük 6.6609 lira ve en yüksek 6.6940 lirayı gördükten sonra, 6.66 – 6.67 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8338 lira ve en yüksek 7.8704 lirayı gördükten sonra 7.84 – 7.85 lira aralığında hareket ediyordu.