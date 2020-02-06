Dolar 5.98 lira, 6.58 lira, sterlin 7.77 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 5.98 lira, 6.58 lira, sterlin 7.77 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 5.98 lira, 6.58 lira, sterlin 7.77 lirada

6 saat önce

Coronavirüs aşısı geliştirilmekte olduğuna ilişkin haberler ve açıklanan olumlu ekonomik veriler ile Wall Street borsasında endekslerin hızlı yükselişi, küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

Dolar 5.98 lira, 6.58 lira, sterlin 7.77 lirada, System.String[]

Coronavirüs aşısı geliştirilmekte olduğuna ilişkin haberler ve açıklanan olumlu ekonomik veriler ile Wall Street borsasında endekslerin hızlı yükselişi, küresel piyasalarda risk iştahını destekledi. Bu olumlu havayla Asya borsaları da yükselirken, dolar da küresel piyasalarda destek buldu. iç piyasada ise, dolar yeni güne yatay başlarken, euro 6.60 liranın altına geriledi.

Çarşamba gününe yüzde 0.23 artışla 122 bin 416 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 121 bin 906 puanı ve en yüksek 123 bin 629 puanı gördükten sonra yüzde 0.15 artışla 122 bin 320 puanda kapandı. BIST Bankacılık Endeksi gün içi en düşük 179 bin 648 puanı ve en yüksek 182 bin 919 puanı gördükten sonra yüzde 0.09 artışla 180 bin 241 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.07 artarak 10.39'a çıkarken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 0.10 artışla 10.31 düzeyinde.

Erken işlemlerde ;

dolar en düşük 5.9767 lira ve en yüksek 5.9848 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında,

euro en düşük 6.5779 lira ve en yüksek 6.5871 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7641 lira ve en yüksek 7.7854 lirayı gördükten sonra 7.77– 7.78 lira aralığında hareket ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Şubat-Nisan 2020 İç Borçlanma Stratejisi" çerçevesinde 10 Şubat'ta dört değişim ihalesi gerçekleştireceğini açıkladı. Hazine'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Söz konusu değişim ihalelerinde; Geri alınacak senetler için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 10.02.2020 tarihi için Resmi Gazetede söz konusu senetler için ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyatlar esas alınacak. Yatırımcılar ihraç edilen senetler için fiyat teklifinde bulunacak. Çoklu fiyat ihale yöntemi uygulanacak.

Rekabetçi Olmayan Teklif (ROT) ve ihale sonrası teklif yoluyla satış yapılmayacak. Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği yalnızca Piyasa Yapıcı Bankalar katılımcı olabilecek."


Wall Street, Koronavirüs, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:22 Kaynak: DHA
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