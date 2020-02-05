Dolar 5.98 lira, 6.60 lira, sterlin 7.79 lirada

Küresel piyasalarda coronavirüs etkilerinin, açıklanan veriler ve şirket bilançolarının gerisine düşünce, hisse senedi borsalarında endeksler yükseldi. Almanya Birleşik Borsa Endeksi DAX yüzde 1.81, Fransız borsa endeksi CAC'da yüzde 1.76 yükseldi. Açılış öncesi işlemlerde Dow Jones yüzde 1.44, Nasdaq 100 ve S&P 500 de yüzde 2.28 yükseldi.

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık ayındaki 76.17 düzeyinden, Ocak ayında 75.72 düzeyine geriledi. Merkez Bankası verilerine göre reel efektif döviz kuru endeksi, dövizlerin çok hızlı yükseldiği 2018 yılı Eylül ayında en düşük düzey olan 62.50 düzeyine kadar geriledi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 1.03 artışla 120 bin 476 puanda başladığı Salı günü 120 bin 159 puan ile 122 bin 138 puan arasında haraket etti ve yüzde 2.43 artışla 122 bin 136 puanda kapandı. BIST Bankacılık Endeksi de, yüzde 1.55 artışla 176 bin 556 puanda başladığı gün içinde 176 bin 244 puan ile 180 bin 563 puan arasında dalgalandı ve yüzde 3.58 artışla 180 bin 72 puanda kapandı.

Hazine'nin 14 ay vadeli kuponsuz tahvili yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılara rekabetçi olmayan teklif satışı 1.5 milyar lira, teklifi 3 milyar 109.9 milyon lira, kamulara satış 650 milyon lira oldu. Kuponsuz tahvilin yeniden hracında ortalama bileşik faiz yüzde 10.18 ve net satış 2 milyar 215.4 milyon lira, nominal teklif 5milyar 436 milyon lira oldu.

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 10.24 ve gösterge 2 yıllık tahvilin spot kapanışta ortalama bileşik getirisi dün yüzde 10.28 oldu bugün işlem geçmedi.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9768 lira ve en yüksek 5.9848 lirayı gördükten sonra, 5.98 – 5.99 lira aralığında,

euro en düşük 6.6009 lira ve en yüksek 6.6102 lirayı gördükten sonra, 6.60 – 6.61 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7853 lira ve en yüksek 7.7988 lirayı gördükten sonra 7.79 – 7.80 lira aralığında hareket ediyor.