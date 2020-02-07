Dolar 5.98 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.75 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 5.98 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.75 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 5.98 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.75 lirada

6 saat önce

Beklentilerin üzerinde açıklanan ABD ekonomik verilerinin desteğiyle küresel piyasalarda yükselen dolar iç piyasada haftanın son işlem gününe de, hafta başındaki 5.98 lira düzeyinde başladı.

Dolar 5.98 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.75 lirada, System.String[]

Beklentilerin üzerinde açıklanan ABD ekonomik verilerinin desteğiyle küresel piyasalarda yükselen dolar iç piyasada haftanın son işlem gününe de, hafta başındaki 5.98 lira düzeyinde başladı. Sterlin ise, Brexit sonrası ticaret anlaşmasıyla ilgili Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasında yürütülecek müzakerelerdeki belirsizliklerle geriledi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.32 artışla 123 bin 390 puandan başladığı Perşembe günü en düşük 121 bin 992 puanı ve en yüksek 122 bin 321 puanı gördükten sonra yüzde 0.03 düşüşle 122 bin 283 puanda kapandı. BIST Bankacılık Endeksi de, gün içi en düşük 179 bin 195 puanı ve en yüksek 183 bin 241 puanı gördükten sonra yüzde 0.11düşüşle 180 bin 40 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.15 artarak 10.51'e çıkarken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 0.10 gerileyerek 10.30 düzeyinde.

Erken işlemlerde ;

dolar en düşük 5.9814 lira ve en yüksek 5.9905 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında,

euro en düşük 6.5740 lira ve en yüksek 6.5817 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7397 lira ve en yüksek 7.7520 lirayı gördükten sonra 7.75– 7.76 lira aralığında hareket ediyor.


Avrupa Birliği, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:18 Kaynak: DHA
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