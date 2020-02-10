Dolar 6.00 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.75 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 6.00 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.75 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 6.00 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.75 lirada

6 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamını, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırması üzerine, Cuma günü 6.05 lirayı gören dolar, yeni haftaya 5.

Dolar 6.00 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.75 lirada, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK),  para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamını, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırması üzerine, Cuma günü 6.05 lirayı gören dolar, yeni haftaya 5.97 lirada başladıktan sonra, yeniden 6.0 lira sınırına döndü.

BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25'i ile sınırlandırılması kararı, Ağustos 2018'den bu yana yürürlüktedir. Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu sınırlamanın yüzde 10 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

"Söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanması uygulamalarına devam edilecek, mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir."

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), geçen haftanın son işlem gününe yüzde 0.16 artışla 122 bin 476 puandan başladıktan sonra, yüzde 1.04 düşüşle 121 bin 15 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.06 düşüşle 176 bin 517 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.52 artarak 10.67'ye çıkarken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 0.10 gerileyerek 10.29 düzeyinde.

Erken işlemlerde ;

dolar en düşük 5.9746 lira ve en yüksek 6.0084 lirayı gördükten sonra, 6.00 – 6.01 lira aralığında,

euro en düşük 6.5480 lira ve en yüksek 6.5842 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7053 lira ve en yüksek 7.7539 lirayı gördükten sonra 7.75– 7.76 lira aralığında hareket ediyor.


Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar haftaya 5,98'den başladı! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray zammına ilişkin açıklama: İBB tarafından uygulanmaktadır

Son Dakika Haberleri
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!
13:41 Yıldız isimler Oscar Ödül Töreni'nden sonra Vanity Fair partisine koştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 15:44:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 6.00 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.75 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]