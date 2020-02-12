Dolar 6.02 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.81 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 6.02 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.81 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 6.02 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.81 lirada

6 saat önce

Güçlü ABD verileri ve coronavirüs salgını etkisiyle küresel piyasalarda yükseldikten sonra, yeni vaka sıklığının azalmasıyla hafif gerileyen dolar, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle iç piyasada 6.0 liranın üzerinde tutunuyor.

Dolar 6.02 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.81 lirada, System.String[]

Güçlü ABD verileri ve coronavirüs salgını etkisiyle küresel piyasalarda yükseldikten sonra, yeni vaka sıklığının azalmasıyla hafif gerileyen dolar, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle iç piyasada 6.0 liranın üzerinde tutunuyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Salı günü en düşük 117 bin 451 puanı ve en yüksek 119 bin 916 puanı gördükten sonra yüzde 1.23 artışla 119 bin 797 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de 169 bin 654 puan ve 174 bin 939 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.64 artışla 174 bin 334 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.71 artarak 11.27'ye yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 1.58 yükselerek 10.92 oldu.

Erken işlemlerde ;

dolar en düşük 6.0091 lira ve en yüksek 6.0282 lirayı gördükten sonra, 6.02 – 6.03 lira aralığında,

euro en düşük 6.5614 lira ve en yüksek 6.5807 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.77883 lira ve en yüksek 7.8172 lirayı gördükten sonra 7.81– 7.82 lira aralığında hareket ediyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:06 Kaynak: DHA
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