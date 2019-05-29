Dolar 6,0420 liradan, euro 6,7500 liradan güne başladı
1 saat önce
İstanbul serbest piyasada dolar 6,0420 liradan, euro 6,7500 liradan güne başladı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:28
serbest piyasada dolar 6,0420 liradan, euro 6,7500 liradan güne başladı.
Binali Yıldırım'dan göçmenlerle ilgili dikkat çeken mesaj: Güvenlik sorunu oluşturursa kulağından tutar atarız
Seçime 25 gün kala, 5 anket şirketinden İstanbul yorumu
Jandarmanın sahte belge operasyonu saniye saniye kamerada
Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum