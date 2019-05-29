Son Dakika Haberleri: Dolar 6,0420 liradan, euro 6,7500 liradan güne başladı
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Dolar 6,0420 liradan, euro 6,7500 liradan güne başladı

1 saat önce

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0420 liradan, euro 6,7500 liradan güne başladı.

Dolar 6,0420 liradan, euro 6,7500 liradan güne başladı, System.String[]
İstanbul serbest piyasada dolar 6,0420 liradan, euro 6,7500 liradan güne başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:28 
İstanbul, Ekonomi
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