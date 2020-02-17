Dolar 6.05 lira, euro 6.55 lira, sterlin 7.89 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 6.05 lira, euro 6.55 lira, sterlin 7.89 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 6.05 lira, euro 6.55 lira, sterlin 7.89 lirada

7 saat önce

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin öngörüler ve jeopolitik gelişmelerin izleneceği piyasalarda dövizler yeni haftaya geçen haftanın sonun günündeki düzeylerde başladı.

Dolar 6.05 lira, euro 6.55 lira, sterlin 7.89 lirada, System.String[]
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin öngörüler ve jeopolitik gelişmelerin izleneceği piyasalarda dövizler yeni haftaya geçen haftanın sonun günündeki düzeylerde başladı.

Çin'in Covid-19 salgınına karşı yürüttüğü çalışmaların etkili olduğuna ilişkin haberlerle yatırımcıların risk iştahının artması, Asya borsaları yeni haftaya yükselişle başlarken, Japonya'da durgunluk öngörüleriyle endeksler geriledi. ABD'deki resmi tatil nedeniyle hisse ve tahvil piyasalarının kapalı olacağı haftanın ilk gününde, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi 557.30 düzeyinde tutundu. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0.7 geriledi. Çin'deki Covid-19 salgınıyla ilgili yeni vaka sayısının bir önceki günkü 2,009 seviyesinden Pazar günü 2,048'e çıkmasıyla Covid-19ün dünya ekonomisine olan etkisi konusundaki endişeler varlığını korudu.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) Cumu günü 120 bin 665 puan ve 121 bin 581 puan arasında dalgalandıktan sonra günü yüzde 0.32 düşüşle 120 bin 151 puanda tamamladı. BİST Bankacılık Endeksi de 170 bin 82 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek 11.32 düzeyindeyken e iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.36 artışla 11.11 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerde:

dolar en düşük 6.0440 lira ve en yüksek 6.0586 lirayı gördükten sonra, 6.05 - 6.06 lira aralığında,

euro en düşük 6.5559 lira ve en yüksek 6.5747 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8872 lira ve en yüksek 7.9103 lirayı gördükten sonra 7.89– 7.90 lira aralığında hareket ediyor.

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 10.01 düzeyinden, bu anket döneminde yüzde 10.06 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.54'ten, bu anket döneminde yüzde 9.61'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8.51'den, yüzde 8.52'ye çıktı.

Anket sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6.41 lira düzeyindeyken, bu anket döneminde 6.45 liraya, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi dee aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.43 liradan 6.51 liraya yükseldi.

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.4 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 3.5'e çıktı ve 2021 yılı büyüme beklentisi de aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3.7 ve yüzde 3.8 olarak gerçekleşti.


- İstanbul
Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Çarşamba, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:20 Kaynak: DHA
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