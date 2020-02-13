Dolar 6.05 lira, euro 6.58 lira, sterlin 7.84 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 6.05 lira, euro 6.58 lira, sterlin 7.84 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 6.05 lira, euro 6.58 lira, sterlin 7.84 lirada

6 saat önce

Jeopolitik gelişmelerle 6.0 lirayı aşan dolar yeni güne 6.05 liranın üzerinde başladı.

Dolar 6.05 lira, euro 6.58 lira, sterlin 7.84 lirada, System.String[]
– Jeopolitik gelişmelerle 6.0 lirayı aşan dolar yeni güne 6.05 liranın üzerinde başladı. Piyasalarda, jeopolitik gelişmelerin yanında bugün açıklanacak sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endeksleri izlenecek.

Çarşamba gününe yüzde 0.12 artışla 119 bin 940 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 0.21 artışla 120 bin 49 puanda ve BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.75 düşüşle 171 bin 289 puanda kapandı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığa neden olan virüse COVID-19 adının verildiğini açıkladı; burada CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" sözcüklerinin dizilmesi ve 2019 yılında ortaya çıktığı için de "19" eklenerek yapıldı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.89 düşerek 11.14'e gerilerken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 0.82 yükselerek 11.01 oldu.

Erken işlemlerde ;

dolar en düşük 6.0401 lira ve en yüksek 6.0527 lirayı gördükten sonra, 6.05 – 6.06 lira aralığında,

euro en düşük 6.5708 lira ve en yüksek 6.5883 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8270 lira ve en yüksek 7.8532 lirayı gördükten sonra 7.84 – 7.85 lira aralığında hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Çin'den yayılarak küresel ekonominin geri kalanını etkileyebilecek coronavirüsün ABD üzerinde de "biraz" etkisi olacağını söyledi.

ABD Kongresi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki yarıyıllık "Para Politikası Raporu"na ilişkin sunumunda, coronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Powell, salgının ABD ekonomisi üzerindeki olası etkilerinin yakında verilere yansıyacağına işaret etti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de, coronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin 2020'nin ötesinde devam etmeyeceğini söyledi. Senato Finans Komitesi'ne Trump yönetiminin bütçe planını sunmadan  önce açıklamalarda bulunan Mnuchin, coronavirüsün Trump yönetiminin ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme tahminlerini etkilemeyeceğini  vurguladı.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:23 Kaynak: DHA
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