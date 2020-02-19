Dolar 6.06 lira, euro 6.54 lira, sterlin 7.88 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 6.06 lira, euro 6.54 lira, sterlin 7.88 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 6.06 lira, euro 6.54 lira, sterlin 7.88 lirada

6 saat önce

Merkez Bankası faiz kararının beklendiği iç piyasalarda, dövizler yeni güne yatay başladı.

Dolar 6.06 lira, euro 6.54 lira, sterlin 7.88 lirada, System.String[]
Merkez Bankası faiz kararının beklendiği iç piyasalarda, dövizler yeni güne yatay başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.28 düşüşle 120 bin 451 puanda başladığı Salı günü içinde 119 bin 145 puan ve 120 bin 451 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 1.01 düşüşle 119 bin 574 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.86 düşüşle 169 bin 89 puanda kapandı.

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi Pazartesi günü yüzde 11.33, Salı günü de yüzde 11.41 oldu. Gösterge 2 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi de Pazartesi günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.06, Salı günü yüzde 11.27 oldu.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 6.0618 lira ve en yüksek 6.0704 lirayı gördükten sonra 6.06 – 6.07 lira aralığında,

euro en düşük 6.5434 lira ve en yüksek 6.5597 lirayı gördükten sonra 6.54 – 6.55 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8759 lira ve en yüksek 7.9174 lirayı gördükten sonra 7.88 – 7.89 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
Merkez Bankası, İstanbul, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:21 Kaynak: DHA
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