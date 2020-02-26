Dolar 6.15, euro 6.68 ve sterlin 7.99 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 6.15, euro 6.68 ve sterlin 7.99 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 6.15, euro 6.68 ve sterlin 7.99 lirada

6 saat önce

dolar en düşük 6.1376 lira ve en yüksek 6.1588 lirayı gördükten sonra, 6.15 – 6.16 lira aralığında,euro en düşük 6.6789 lira ve en yüksek 6.6993 lirayı gördükten sonra, 6.68 – 6.69 lira aralığında,sterlin en düşük 7.9825 lira ve en yüksek 8.

Dolar 6.15, euro 6.68 ve sterlin 7.99 lirada, System.String[]

Dövizler yükselişte

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 6.1376 lira ve en yüksek 6.1588 lirayı gördükten sonra, 6.15 – 6.16 lira aralığında,

euro en düşük 6.6789 lira ve en yüksek 6.6993 lirayı gördükten sonra, 6.68 – 6.69 lira aralığında,sterlin en düşük 7.9825 lira ve en yüksek 8.0063 lirayı gördükten sonra 7.99 – 8.00 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı: "Virüs endişeleri küresel ölçüde olduğu gibi Borsa İstanbul'da da satışlara neden oluyor. Dün gün içinde gelen tepkilerin satış fırsatı oluşturduğu endekste, 118 bin 500 desteği kırıldıktan sonra hedef haline gelen 112 bin 500 civarının test edilme ihtimali artıyor. Dün Borsa İstanbul kapandıktan sonra yurtdışında sertleşen satışlar bugün açılışta endeks üzerinde de etkisini gösterecektir. Haber akışlarına bağlı volatil görünümün devam etmesini beklediğimiz endekste 112.000-112.500 aralığını ilk güçlü destek bölgesi olarak takip ediyor olacağız. Bu bölgenin altında satışların yeniden hız kazanabileceği göz önünde bulundurulmalı. Yukarıda dünkü gün içi en yükseğin de bulunduğu 116.000 civarına kadar olacak yükselişler tepki mahiyetinde değerlendirilebilir."


Borsa İstanbul, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:26 Kaynak: DHA
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