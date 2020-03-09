Dolar 6.17 lira, euro 7.04 lira, sterlin 8.06 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 6.17 lira, euro 7.04 lira, sterlin 8.06 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 6.17 lira, euro 7.04 lira, sterlin 8.06 lirada

7 saat önce

Covid-19 salgınının ekonomide ağır kayıplar yaratacağına ilişkin endişelerle, küresel piyasalarda yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışlarını yeni haftada da sürdürmesinin etkisiyle, iç piyasada dövizler yeni güne sert yükselişlerle başladı.

Dolar 6.17 lira, euro 7.04 lira, sterlin 8.06 lirada, System.String[]

Covid-19 salgınının ekonomide ağır kayıplar yaratacağına ilişkin endişelerle, küresel piyasalarda yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışlarını yeni haftada da sürdürmesinin etkisiyle, iç piyasada dövizler yeni güne sert yükselişlerle başladı.

Geçen haftanın son gününe yüzde 0.14 düşüşle 111 bin 653 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 108 bin 775 puanı ve en yüksek 112 bin 345 puanı gördükten sonra 109 bin 600 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de gün içinde en düşük 145 bin 958 puanı ve en yüksek 152 bin 381 puanı gördükten sonra 148 bin 87 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.23 artışla 11.56'ya yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek 10.93 düzeyinde

Erken işlemlerde ;

dolar en düşük 6.0950 lira ve en yüksek 6.2064 lirayı gördükten sonra 6.17 – 6.18 lira aralığında,

euro en düşük 6.9145 lira ve en yüksek 7.1073 lirayı gördükten sonra 7.04 – 7.05 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.9677 lira ve en yüksek 8.1236 lirayı gördükten sonra 8.06 – 8.07 lira aralığında hareket ediyor.


Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:30 Kaynak: DHA
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