Dolar 6,22 liranın üzerinde güne başladı - Son Dakika
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Dolar 6,22 liranın üzerinde güne başladı

32 dakika önce

Virüs salgınının dünya geneline yayılma devam etmesi ve jeopolitik risklerin artması ile dolar/TL kuru 6.22 seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar 6,22 liranın üzerinde güne başladı, System.String[]

Virüs salgınının dünya geneline yayılma devam etmesi ve jeopolitik risklerin artması ile dolar/TL kuru 6.22 seviyesinin üzerine çıktı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:14 
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