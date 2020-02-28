Dolar 6,22 liranın üzerinde güne başladı
32 dakika önce
Virüs salgınının dünya geneline yayılma devam etmesi ve jeopolitik risklerin artması ile dolar/TL kuru 6.22 seviyesinin üzerine çıktı.
Virüs salgınının dünya geneline yayılma devam etmesi ve jeopolitik risklerin artması ile dolar/TL kuru 6.22 seviyesinin üzerine çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:14
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