Dolar 6.31 lira, euro 7.07 lira, sterlin 7.93 lirada

Covid-19 salgınının küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkilerine karşı mücadele etmek üzere, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi kuruluşların yanında, büyük merkez bankalarının da likidite operasyonları sürüyor.

New York Merkez Bankası (Fed), finansal likidite sıkışıklığı yaşanmaması için piyasaya 1.5 trilyon dolarlık likidite sağlıyor. New York Fed, Perşembe günü açtığı 3 ay vadeli repo ihalesi ile piyasaya 500 milyar dolar verdikten sonra, Cuma günü de, 500 milyar dolar büyüklüğünde 3 ay vadeli ve 500 milyar dolar büyüklüğünde 1 ay vadeli repo operasyonları ile 1.0 trilyon dolar verecek ve böylece piyasaya iki günde toplam 1.5 trilyon dolar vermiş olacak. New York Fed, bir ay ve 3 ay vadeli repo operasyonlarını aylık takvimin geri kalan bölümünde de haftalıtk olarak tekrarlayacak. New York Fed, finansal piyasalar ise likidite sağlamaya dönük en az 175 milyar dolar limitli gecelik ve 45 milyar dolar büyüklüğündeki 2 hafta vadeli repo operasyonlarını da bu dönemde devam ettirecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.00'da sabit tuttu. ECB'den yapılan açıklamada refinansman operasyon faizinin yüzde 0.00'da, marjinal faizin yüzde 0.25'te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50'de sabit tutulduğunu duyurdu. ECB Yönetim Kurulu, bankacılık sisteminde ya da para piyasalarında bir "likidite sıkıntısı" görülmese de, daha fazla uzun vadeli yeniden finansman operasyonlarıyla, ihtiyaç olduğu anda devreye girecek bir, "acil likidite desteği"nin sağlanacağını açıkladı. Faiz kararının ardından basın toplantısı düzenleyen ECB Başkanı Christine Lagarde , hükümetleri Covid-19 salgını karşısında "zamanında harekete geçmeye" çağırdı. Covid-19 salgınının "kaydadeğer ekonomik etkisi" olacağını da vurgulayan Lagarde, "virüse karşı azimli ve koordineli yanıt verilmesi gerektiğini" vurguladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) Perşembe günü 92 bin 854 puan ile 99 bin 27 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 7.26 düşüşle 93 bin 639 puanda, BİST Bankacılık Endeksi de, 127 bin 620 puan ve 134 bin 991 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 7.69 düşüşle 127 bin 778 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.90 artarak 12.05 düzeyine yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek 11.09 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 6.2859 lira ve en yüksek 6.3215 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

euro en düşük 7.0403 lira ve en yüksek 7.0917 lirayı gördükten sonra, 7.07 – 7.08 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8952 lira ve en yüksek 7.9665 lirayı gördükten sonra 7.93 – 7.94 lira aralığında hareket ediyor.