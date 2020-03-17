Dolar 6.42 lira, euro 7.17 lira, sterlin 7.86 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 6.42 lira, euro 7.17 lira, sterlin 7.86 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 6.42 lira, euro 7.17 lira, sterlin 7.86 lirada

6 saat önce

Küresel borsalarda büyük satışlara neden olan Covid-19 salgını, iç piyasaları da vurdu.

Dolar 6.42 lira, euro 7.17 lira, sterlin 7.86 lirada, System.String[]

Küresel borsalarda büyük satışlara neden olan Covid-19 salgını, iç piyasaları da vurdu. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem günü geçen Mayıs ayından bu yana en düşük düzeye inerken, ABD'deki faiz indirimine karşın dolar da 6.45 lirayı gördü. Dövizler yeni güne Pazartesi günündeki düzeylere yakın başladı.

BIST100, yüzde 3.49 düşüşle başladığı Pazartesi gününde, en düşük 86 bin 853 puanı ve en yüksek 92 bin 263 puanı gördükten sonra, yüzde 8.07 düşüşle 87 bin 888 puanda kapandı. BIST Bankacılık Endeksi de günü yüzde 7.75 düşüşle 121 bin 751 puanda kapattı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik getiri bugün son işlem yüzde 12.26 bileşik seviyesinden gerçekleşti. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri Cuma günü yüzde 11.25 oldu.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 6.4177 lira ve en yüksek 6.4384 lirayı gördükten sonra, 6.42 – 6.43 lira aralığında,

euro en düşük 7.1655 lira ve en yüksek 7.2016 lirayı gördükten sonra, 7.17 – 7.18 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8595 lira ve en yüksek 7.8954 lirayı gördükten sonra 7.86 – 7.87 lira aralığında hareket ediyor.


Borsa İstanbul, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:26 Kaynak: DHA
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