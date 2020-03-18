Dolar 6.43 lira, euro 7.09 lira, sterlin 7.77 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 6.43 lira, euro 7.09 lira, sterlin 7.77 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 6.43 lira, euro 7.09 lira, sterlin 7.77 lirada

6 saat önce

Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10.75'ten yüzde 9.75'e indirmesi ve ekonomiyi desteklemek için bir dizi önlem almasına karşın dolar 6.40 liranın üzerinde tutunuyor.

Dolar 6.43 lira, euro 7.09 lira, sterlin 7.77 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10.75'ten yüzde 9.75'e indirmesi ve ekonomiyi desteklemek için bir dizi önlem almasına karşın dolar 6.40 liranın üzerinde tutunuyor.

Borsa İstanbul'daki sert dalgalanmalar üzerine, Borsa İstanbul pay piyasasında aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 81 bin 936 puan ile 88 bin 948 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.26 düşüşle 86 bin 777 puanda, BIST Bankacılık endeksi ise yüzde 2.39 artışla 123 bin 905 puanda kapattı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik getiri bugün son işlem yüzde 12.26 bileşik seviyesinden gerçekleşti. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.25 oldu.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 6.3873 lira ve en yüksek 6.4324 lirayı gördükten sonra, 6.43 – 6.44 lira aralığında,

euro en düşük 7.0187 lira ve en yüksek 7.0999 lirayı gördükten sonra, 7.09 – 7.10 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7119 lira ve en yüksek 7.7865 lirayı gördükten sonra 7.77 – 7.78 lira aralığında hareket ediyor.


Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:09 Kaynak: DHA

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