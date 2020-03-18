Dolar 6.44 lira, euro 7.09 lira, sterlin 7.79 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 6.44 lira, euro 7.09 lira, sterlin 7.79 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 6.44 lira, euro 7.09 lira, sterlin 7.79 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 2.31 düşüşle 84 bin 776 puanda başladı.

Dolar 6.44 lira, euro 7.09 lira, sterlin 7.79 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 2.31 düşüşle 84 bin 776 puanda başladı.

Borsa İstanbul'daki sert dalgalanmalar üzerine, Borsa İstanbul pay piyasasında aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı.

Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10.75'ten yüzde 9.75'e indirmesi ve ekonomiyi desteklemek için bir dizi önlem almasına karşın dolar 6.40 liranın üzerinde tutunuyor.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Salı günü son işlemde yüzde 12.78 düzeyindeydi. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.25 oldu. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 530 puanı aştı.

Açılışta;

dolar en düşük 6.3873 lira ve en yüksek 6.4324 lirayı gördükten sonra, 6.44 – 6.45 lira aralığında,

euro en düşük 7.0187 lira ve en yüksek 7.0999 lirayı gördükten sonra, 7.09 – 7.10 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7119 lira ve en yüksek 7.7865 lirayı gördükten sonra 7.79 – 7.80 lira aralığında hareket ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Covid-19 salgını nedeniyle, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce bekleme süresini 90 günden 180 güne yükseltti. BDDK kararına göre uygulama ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temassız ödemelerde işlem limitinin 18 Mart Çarşamba günü 250 liraya yükseleceğini açıkladı. BKM'den yapılan açıklamada, "Tüm dünyada yayılan salgın karşısında Türkiye'de alınan önlemlere ek olarak hızlı bir çözüm daha üretilerek temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yükseltiliyor" denildi.

Covid-19 salgınının ekonomiye etkisini azaltmak için bir dizi önlem alan Merkez Bankası, "gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağını" duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla;

bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlanarak öngörülebilirliğin artırılmasına,

reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkanları tanınmasına,

reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik önlemler alındığı belirtildi.


Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:05 Kaynak: DHA

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