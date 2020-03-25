Dolar 6.45 lira, euro 6.97 lira, sterlin 7.63 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 6.45 lira, euro 6.97 lira, sterlin 7.63 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 6.45 lira, euro 6.97 lira, sterlin 7.63 lirada

6 saat önce

Küresel piyasalardaki gelişmeler, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun art arda aldığı kararların da etkisiyle 6.50 liranın altına çekilen dolar 6.40 lirayı gördü.

Dolar 6.45 lira, euro 6.97 lira, sterlin 7.63 lirada, System.String[]

Küresel piyasalardaki gelişmeler, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun art arda aldığı kararların da etkisiyle 6.50 liranın altına çekilen dolar 6.40 lirayı gördü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), yüzde 3.95 artışla 87 bin 571 puanda başladığı Salı günü içinde 87 bin ile 89 bin 638 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 5.98 yükselişle 89 bin 286 puanda, BIST Bankacılık Endeksi yüzde 7.84 yükselişle 116 bin 87 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 6.48, BIST Mali Endeksi yüzde 7.22, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 3.68 yükseldi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Cuma günü son işlemde yüzde 13.43 olan bileşik getiri, Pazartesi günü yüzde 13.66 düzeyine yükseldi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra Pazartesi günü 540'ın hemen altında işlem gördü.

Kapanışa doğru;

dolar en düşük 6.4057 lira ve en yüksek 6.4969 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,

euro en düşük 6.8970 lira ve en yüksek 7.0149 lirayı gördükten sonra, 6.97 – 6.98 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5445 lira ve en yüksek 7.6509 lirayı gördükten sonra 7.63 – 7.64 lira aralığında hareket ediyor.


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:18 Kaynak: DHA

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