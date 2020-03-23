Dolar 6.56 lira, euro 7.06 lira, sterlin 7.67 lirada

Küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşlere bağlı olarak nakde geçişin hız kazanmasıyla yükselen dolar, sterlin karşısında 35 yılın, euro karşısında da üç yılın en yükseğine çıkarken, iç piyasada da 6.57 lirayı gördü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), yüzde 2.37 artışla 87 bin 217 puanda başladığı geçen haftanın son iş gününde 85 bin puan ile 88 bin puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.70 yükselişle 85 bin 795 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.20 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.32 artışla ve BIST Mali Endeksi de yüzde 0.45 düşüşle kapandı.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.83 düzeyindeydi. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.25 oldu. Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 530 puanı aştı. CDS'ler yılbaşında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 puandaydı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 6.5266 lira ve en yüksek 6.5703 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,

euro en düşük 6.9716 lira ve en yüksek 7.0722 lirayı gördükten sonra, 7.06 – 7.07 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5596 lira ve en yüksek 7.6896 lirayı gördükten sonra 7.67 – 7.68 lira aralığında hareket ediyor.