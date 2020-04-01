Dolar 6.62 lira, euro 7.30, sterlin 8.20 lirada

Merkez Bankası'nın Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla aldığı önlemleri, tahvil alımlarını da içeren yenileriyle genişletmesine karşın, dövizler yeniden tırmandıkarı yüksek düzeylerde tutunuyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.38 artışla 89 bin 278 puanda başladığı Salı günü, 88 bin 641 puan ve 90 bin 268 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 1.80 artışla 89 bin 643 puanda kapandı. Haftanın ikinci işlem gününü, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.13, BIST Mali Endeksi yüzde 2.27, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.94 artışla geride bıraktı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.08 düzeyindeydi. Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra bugün 490/510 puan düzeyinde bulunuyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.6108 lira ve en yüksek 6.6262 lirayı gördükten sonra, 6.62 – 6.63 lira aralığında,

euro en düşük 7.2804 lira ve en yüksek 7.3102 lirayı gördükten sonra, 7.30 – 7.31 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.1813 lira ve en yüksek 8.2355 lirayı gördükten sonra 8.20 – 8.21 lira aralığında hareket ediyor.

Merkez Bankası Covid-19 salgınının etkilerini sınırlamak için aldığı önlemleri, İşsizlik Sigortası'nın artan nakit ihtiyacını da karşılamak üzere, tahvil alımlarını ve politika faizinin altında fonlamayı artıracak şekilde genişletti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Covid-19 salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla aldığını açıkladı. Merkez Bankası'nın yine önlemleri arasında bankaların lira ve piyasa yapıcı likidite koşullarını rahatlatmayı amaçlayan, reel sektöre kredi akışının kesintisiz temini amacıyla genişletilen reeskont kredileri de yer aldı.