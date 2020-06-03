Dolar 6.70 lira, euro 7.51 lira, sterlin 8.44 lirada - Son Dakika

Dolar 6.70 lira, euro 7.51 lira, sterlin 8.44 lirada

Küresel düzeyde birçok ülkede atılan normalleşme adımlarına bağlı olarak gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahındaki artışın etkisiyle dolar yeniden 6.70 liranın altını gördü.

Dolar 6.70 lira, euro 7.51 lira, sterlin 8.44 lirada, System.String[]

Küresel düzeyde birçok ülkede atılan normalleşme adımlarına bağlı olarak gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahındaki artışın etkisiyle dolar yeniden 6.70 liranın altını gördü.

Piyasaların gündeminde, bugün açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verileri ve Cuma günü açıklanması beklenen Moody's not güncellemesi olacak.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 107 bin 100 ile 108 bin 500 puan arasında dalgalandığı Salı gününü, yüzde 0.77 artışla 108 bin 97 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.88, BIST Mali Endeks yüzde 1.41 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.49 eksideydi.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 530/540 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem yüzde 11.83 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.6727 lira ve en yüksek 6.7350 lirayı gördükten sonra, 6.70 – 6.71 lira aralığında,

euro en düşük 7.3881 lira ve en yüksek 7.5494 lirayı gördükten sonra, 7.51 – 7.52 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.4296 lira ve en yüksek 8.4767 lirayı gördükten sonra 8.44 – 8.45 lira aralığında hareket ediyor.

Serbest döviz fonlarından kesinti (tevkifat) oranı yüzde 15'e yükseltildi ve karar bugün yürürlüğe girdi.

Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan "kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarına" ilişkin kararnamede değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, "borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifatlar"da, serbest döviz fonlarından kesinti oranı yüzde 15 olacak.


Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 09:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 6.70 lira, euro 7.51 lira, sterlin 8.44 lirada - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor         
15:02
Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş         
14:58
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı         
14:54
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu         
14:49
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı         
14:33
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi         
14:27
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak         
14:26
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle öldürüldü         
14:21
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi         
14:16
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi         
14:07
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu         
14:05
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek         
13:58
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi         
13:05
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu         
13:00
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı         
12:57
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası         
12:55
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu 83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu         
12:54
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu         
12:52
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
12:44
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor         
12:41
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor         
12:40
Tüyleri diken diken eden sır dolu olay! Anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları her seferinde yeniden birleşti Tüyleri diken diken eden sır dolu olay! Anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları her seferinde yeniden birleşti         
12:37
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek         
12:22
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı         
12:06
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra Askerde verem oldu, 10 yıl sonra "gazi" unvanını alabildi         
12:06
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı         
12:05
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi         
12:03
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü         
12:02
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı         
11:47
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 15:17:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 6.70 lira, euro 7.51 lira, sterlin 8.44 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]