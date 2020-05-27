Dolar 6.76 lira, euro 7.41 lira, sterlin 8.33 lirada - Son Dakika

Dolar 6.76 lira, euro 7.41 lira, sterlin 8.33 lirada

Uzun tatilin ardından dövizler yeni işlem gününe, geçen haftaya göre hafif aşağıda başladı.

Dolar 6.76 lira, euro 7.41 lira, sterlin 8.33 lirada, System.String[]

Uzun tatilin ardından dövizler yeni işlem gününe, geçen haftaya göre hafif aşağıda başladı. Bayram öncesi 6.80 liranın altını gören dolar, yeni haftada da 6.70 liranın altını gördü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), uzun tatil öncesi son işlem gününde 102 bin 13 ve 103 bin 306 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.37 artışla, 103 bin 24 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.09, BIST Mali Endeks yüzde 0.20 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.93 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 535/550 ve gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem yüzde 12.35 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.6969 lira ve en yüksek 6.7722 lirayı gördükten sonra, 6.76 – 6.77 lira aralığında,

euro en düşük 7.3528 lira ve en yüksek 7.4212 lirayı gördükten sonra, 7.41 – 7.42 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.2675 lira ve en yüksek 8.3439 lirayı gördükten sonra 8.33 – 8.34 lira aralığında hareket ediyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, 50 bazpuan indirimle, yüzde 8.75'ten yüzde 8.25'e çekti.

Merkez Bankası'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, "Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Mevcut para politikası duruşu altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Böylece Merkez Bankası, faiz indirimlerine başladığından bu yana son dokuz toplantısında toplam 15.75 puanlık indirim ile politika faizini yüzde 24'ten yüzde 8.25'e kadar düşürmüş oldu.


Merkez Bankası, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 08:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 6.76 lira, euro 7.41 lira, sterlin 8.33 lirada - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti 4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı 26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Atilla Gökçe, TFF'nin Atilla Gökçe, TFF'nin "Küme düşme kaldırılsın" talebini reddedeceğini öne sürdü         
09:15
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu         
09:01
Bazı illerimizde hiç can kaybı yaşanmadı! İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı Bazı illerimizde hiç can kaybı yaşanmadı! İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı         
08:59
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti         
08:44
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor         
08:05
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak         
07:55
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu         
07:47
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak 15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak         
07:43
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı         
00:45
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı         
00:13
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi         
23:57
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu         
23:51
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı         
23:50
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı         
23:44
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi         
23:28
Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi         
23:11
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır         
22:57
Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı         
22:41
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı         
22:09
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın         
21:55
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi         
21:54
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu         
21:40
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil         
21:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı         
21:18
Buse Terim, Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı         
21:01
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi         
20:56
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz? Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?         
20:44
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi         
20:34
Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı         
20:08
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2020 09:23:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 6.76 lira, euro 7.41 lira, sterlin 8.33 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]