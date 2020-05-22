Dolar 6.78 lira, euro 7.42 lira, sterlin 8.29 lirada - Son Dakika

Dolar 6.78 lira, euro 7.42 lira, sterlin 8.29 lirada

Merkez Bankası'nın faiz indirimini beklendiği gibi 50 bazpuanda tutması, dövizlerdeki yatay hareketleri destekledi ve dolar 6.80 liranın hemen altında tutundu.

Dolar 6.78 lira, euro 7.42 lira, sterlin 8.29 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın faiz indirimini beklendiği gibi 50 bazpuanda tutması, dövizlerdeki yatay hareketleri destekledi ve dolar 6.80 liranın hemen altında tutundu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, 50 bazpuan indirimle, yüzde 8.75'ten yüzde 8.25'e çekti.

Merkez Bankası'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, "Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Mevcut para politikası duruşu altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Böylece Merkez Bankası, faiz indirimlerine başladığından bu yana son dokuz toplantısında toplam 15.75 puanlık indirim ile politika faizini yüzde 24'ten yüzde 8.25'e kadar düşürmüş oldu.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 102 bin 149 puan ve 103 bin 277 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.48 artışla 102 bin 648 puanda kapattı. Günün sonunda BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.16 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.20 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.35 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi bugün 545/560, gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem yüzde 12.35 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7746 lira ve en yüksek 6.8118 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,

euro en düşük 7.4149 lira ve en yüksek 7.4501 lirayı gördükten sonra, 7.42 – 7.43 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.2854 lira ve en yüksek 8.3221 lirayı gördükten sonra 8.29 – 8.30 lira aralığında hareket ediyor.


Merkez Bankası, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 09:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 6.78 lira, euro 7.42 lira, sterlin 8.29 lirada - Son Dakika Ekonomi

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