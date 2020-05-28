Dolar 6.78 lira, euro 7.47 lira, sterlin 8.31 lirada

Uzun tatilin ardından dövizler, yeni haftanın ilk işlem gününde 6.70 liranın altını gördükten sonra, yeni güne 6.80 liranın hemen altında başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), uzun tatilin ardından yüzde 1.64 artışla 104 bin 710 puanda başladığı ilk işlem gününü yüzde 1.87 artışla 104 bin 953 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.90, BIST Mali Endeks yüzde 1.73 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.44 artıdaydı.

Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 525/540 ve gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem yüzde 12.46 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7656 lira ve en yüksek 6.7872 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,

euro en düşük 7.4416 lira ve en yüksek 7.4840 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.3002 lira ve en yüksek 8.3240 lirayı gördükten sonra 8.31 – 8.32 lira aralığında hareket ediyor.