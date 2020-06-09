Dolar 6.78 lira, euro 7.66 lira, sterlin 8.62 lirada - Son Dakika

Dolar 6.78 lira, euro 7.66 lira, sterlin 8.62 lirada

Dövizler yeni güne, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bugün başlayacak iki günlük toplantısı öncesinde, Pazartesi günkü kapanış düzeylerinde başladı.

Dolar 6.78 lira, euro 7.66 lira, sterlin 8.62 lirada, System.String[]

Dövizler yeni güne, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bugün başlayacak iki günlük toplantısı öncesinde, Pazartesi günkü kapanış düzeylerinde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününde, yüzde 0.35 düşüşle 109 bin 637 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.19, BIST Mali Endeks yüzde 0.02 artıda, BIST Hizmetler Endeksi ise yüzde 0.81 eksideydi.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 425/435 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.83 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7715 lira ve en yüksek 6.7917 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,

euro en düşük 7.6449 lira ve en yüksek 7.6727 lirayı gördükten sonra, 7.66 – 7.67 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6045 lira ve en yüksek 8.6505 lirayı gördükten sonra 8.62 – 8.63 lira aralığında hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, kısıtlamaların kaldırılmaya başlaması ile birlikte coronavirüsün ekonomik aktivite üzerinde yarattığı baskının giderek hafiflemesinin yanında, geçen haftaki Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında olduğu gibi, merkez bankalarının ekonomiye verdiği desteğin sürmesi ve verilerin en kötünün geride kalmış olabileceğine yönelik sinyaller vermeye başlamasının, piyasaların Haziran ayına iyimser bir başlangıç yapmasını sağladığına dikkat çekti ve şöyle dedi:

"Varlık fiyatlarının aşırı alım bölgesine ulaşması küçük çaplı düzeltmelere kapı açıyor olsa da şimdilik büyük resmin topyekün değişmesine neden olacak ölçekte bir riskin varlığından söz etmek güç.

"Bu noktada olası kar satışlarının ana trendi bozmasını beklemiyoruz. Haftanın en önemli konu başlığını ise Çarşamba günü sonuçlanacak olan Fed toplantısı oluşturuyor.

"Fed'in faizlerde herhangi bir değişiklik yapması beklenmiyor. Negatif faiz oranlarına sıcak bakılmadığını düşünürsek öngörülebilir süre zarfında da farklı yönde bir adım öngörülmüyor.

"Bu noktada Çarşamba günkü toplantıda faiz kararından çok Fed'in ekonominin görünümüne ilişkin görüşünün fiyatlamalara etki etmesini bekliyoruz."


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 6.78 lira, euro 7.66 lira, sterlin 8.62 lirada - Son Dakika Ekonomi

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