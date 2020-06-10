Dolar 6.78 lira, euro 7.70 lira, sterlin 8.66 lirada - Son Dakika

Dolar 6.78 lira, euro 7.70 lira, sterlin 8.66 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısında tahvil getirilerindeki yükselişi durduracak adımlar atabileceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla küresel piyasalarda birçok para birimi karşısında gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 6.80 lira dolayında başladı.

Dolar 6.78 lira, euro 7.70 lira, sterlin 8.66 lirada, System.String[]

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısında tahvil getirilerindeki yükselişi durduracak adımlar atabileceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla küresel piyasalarda birçok para birimi karşısında gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 6.80 lira dolayında başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.28 artışla başladığı Salı günü 108 bin 456 ile 110 bin 329 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.37 düşüşle 109 bin 236 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.18, BIST Mali Endeks yüzde 0.44 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.09 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 430/440 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.83 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7793 lira ve en yüksek 6.8071 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,

euro en düşük 7.6879 lira ve en yüksek 7.7188 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6321 lira ve en yüksek 8.6697 lirayı gördükten sonra 8.66 – 8.67 lira aralığında hareket ediyor.

Yeni günde 1.1331 - 1.1370 arasında hareket eden euro/dolar paritesi de en son 1.1360 düzeyinde işlem görüyordu.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 09:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 6.78 lira, euro 7.70 lira, sterlin 8.66 lirada - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor 2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak         
15:17
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu         
15:07
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor         
15:07
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var         
14:58
Instagram modeli, cinsel içerikli sitelere sattığı videolar sayesinde milyoner oldu Instagram modeli, cinsel içerikli sitelere sattığı videolar sayesinde milyoner oldu         
14:52
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı         
14:48
Son Dakika: Yunanistan'ın Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir         
14:47
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti         
14:47
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi         
14:42
73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi 73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi         
14:33
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi         
14:32
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu         
14:02
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu         
13:51
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor         
13:51
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı         
13:32
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor         
13:32
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu         
13:30
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor         
13:26
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım         
13:23
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı         
13:22
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı         
13:06
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek         
12:50
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor         
12:38
Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı         
12:28
Genç tasarımcı Kimberley Garner, arkadaşlarının yanında bir anda soyunmaya başladı Genç tasarımcı Kimberley Garner, arkadaşlarının yanında bir anda soyunmaya başladı         
12:26
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez         
12:25
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı         
12:20
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular 30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular         
12:11
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı         
12:09
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 15:36:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 6.78 lira, euro 7.70 lira, sterlin 8.66 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]