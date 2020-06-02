Dolar 6.80 lira, euro 7.57 lira, sterlin 8.53 lirada

Piyasalarda, küresel örneklere benzer şekilde, kaldırılmaya devam eden tecrit önlemlerine ilişkin gelişmeler izlenirken, dövizler de yatay hareket ediyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününde 106 bin ile 107 bin puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.65 artışla 107 bin 266 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.94, BIST Mali Endeks yüzde 2.33 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.19 eksideydi.

Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 550/560 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.56 bileşik düzeyindeydi.

Swap anlaşmaları sağlanacağı beklentisiyle Çarşamba günü 6.70 liranın da altını gören dolar yeni haftaya 6.80 lira dolayında başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7988 lira ve en yüksek 6.8221 lirayı gördükten sonra, 6.80 – 6.81 lira aralığında,

euro en düşük 7.5639 lira ve en yüksek 7.5951 lirayı gördükten sonra, 7.57 – 7.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.4875 lira ve en yüksek 8.5418 lirayı gördükten sonra 8.53 – 8.54 lira aralığında hareket ediyor.