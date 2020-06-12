Dolar 6.82 lira, euro 7.72 lira, sterlin 8.60 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi faizleri sıfıra yakın düzeyde sabit tutmasının ardından küresel piyasalarda biraz daha gerileyen dolar, iç piyasada 6.84 liraya ulaştı.

ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, gecelik faiz oranlarının oybirliğiyle yüzde 0.00 - 0.25 düzeyinde sabit tutulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, faiz oranlarının, ekonominin son gelişmelere bağlı zorlukların üstesinden gelip düze çıktığından emin oluna kadar bu düzeylerde korunacağı vurgulandı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 108 bin 745 puan ve 110 bin 158 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.57 düşüşle 109 bin 155 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20, BIST Mali Endeks yüzde 0.68, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.65 eksideydi.

Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 445/455 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.1 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8164 lira ve en yüksek 6.8437 lirayı gördükten sonra, 6.82 – 6.83 lira aralığında,

euro en düşük 7.7036 lira ve en yüksek 7.7392 lirayı gördükten sonra, 7.72 – 7.73 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5762 lira ve en yüksek 8.6290 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.

Fed kararının açıklanmasının ardından 1.14 sınırını aşarak 1.14035 düzeyine kadar çıkan euro/dolar paritesi, 1.1276 ile 1.1313 arasında hareket ettikten sonra, en son 1.1309 düzeyinde işlem görüyordu.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, euro/dolar paritesinin 1.1350'nin üzerinde güç topladınğına işaret ederek, "ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde getiri eğrisi kontrolüne ilişkin beklentiler ile yönünü yukarı çevirerek 1.1350'nin üzerini test eden euro/dolar, toplantının ardından kazanımlarını koruyor" dedi ve ekledi:

"Kısa vadede ECB'ye ilişkin beklentilerin son bulması nedeniyle paritedeki hareketlerde daha çok ABD'den gelecek haber akışının belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu noktada Fed'in uzun bir süre faiz artırımı öngörmemesinin paritede daha yüksek seviyelere kapı araladığını düşünüyoruz. Ayrıca Fed'in önümüzdeki aylarda getiri eğrisini kontrol etmeye yönelik adım atıp atmayacağı paritenin yön bulmasını kolaylaştıracaktır. Teknik açıdan ise 1.1380'in aşılması daha güçlü bir parite görmemizi sağlayabilir."

Buna karşılık dolar/lira paretisinde kararsızlık sürdüğüne işaret eden Akyol, bu gelişmeyi de şöyle yorumladı:

"Son dönemde dolar karşısında değer kazanmakta ziyade bant hareketi sergilemeye başlayan lira, zaman zaman 6.80'in üzerini test ediyor olsa da bu bölgede çok fazla kalıcı olmuyor. Sık sık dikkat çektiğimiz gibi teknik göstergeler kurun bu seviyeyi kalıcı olarak kırması durumunda yukarı yönlü hareket alanının genişleyeceğine yönelik sinyaller veriyor. Dolayısıyla bu seviyenin altında kalınmasının daha ılımlı bir kur görmemiz adına önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu noktada Fed toplantısının ardından doların küresel olarak değer kaybediyor oluşu TL açısından da rahatlatıcı bir zemin yaratıyor."