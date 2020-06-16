Dolar 6.82 lira, euro 7.73 lira, sterlin 8.64 lirada - Son Dakika

Dolar 6.82 lira, euro 7.73 lira, sterlin 8.64 lirada

Piyasaların, Hazine'nin düzenleyeceği 6 ay vadeli bononun ve 3 yıl vadeli TLREF endeksli tahvilin yeniden ihraçları ile ilgili ihaleleri izleyeceği yeni güne dolar 6.80 liranın üzerinde başladı.

Dolar 6.82 lira, euro 7.73 lira, sterlin 8.64 lirada, System.String[]

Piyasaların, Hazine'nin düzenleyeceği 6 ay vadeli bononun ve 3 yıl vadeli TLREF endeksli tahvilin yeniden ihraçları ile ilgili ihaleleri izleyeceği yeni güne dolar 6.80 liranın üzerinde başladı. Hazine geçen hafta üç ihalede yaklaşık 9.5 milyar lira borçlandı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 108 bin 716 puan ile 110 bin 66 puan arasında dalgalandığı haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.25 düşüşle 109 bin 555 puanda kapattı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.16, BIST Mali Endeks yüzde 0.42 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.57 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 475/485 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.31 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7909 lira ve en yüksek 6.8391 lirayı gördükten sonra, 6.82 – 6.83 lira aralığında,

euro en düşük 7.6789 lira ve en yüksek 7.7560 lirayı gördükten sonra, 7.73 – 7.74 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5826 lira ve en yüksek 8.6606 lirayı gördükten sonra 8.64 – 8.65 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1319 - 1.1349 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1335 düzeyindeydi.


Borsa İstanbul, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 6.82 lira, euro 7.73 lira, sterlin 8.64 lirada - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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