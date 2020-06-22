Dolar 6.84 lira, euro 7.66 lira, sterlin 8.47 lirada

Covid-19 pandemisinde ikinci dalgaya ilişkin gelişmelere bağlı olarak eknomik toparlanmanın yavaşlayabileceğine ilişkin endişelerin etkili olduğu piyasalarda risk iştahı baskı altında kalırken, dövizler yeni haftaya yatay başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), geçen haftanın son işlem gününde 112 bin 857 puan ve 114 bin 337 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.99 artışla 113 bin 611 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.04 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 1.38, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.47 artıdaydı.

Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi CDS 472/482 düzeyinde. Gösterge 10 yıllık faizler yüzde 12.1 düzeyinde tamamladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8353 lira ve en yüksek 6.8546 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,

euro en düşük 7.6418 lira ve en yüksek 7.6820 lirayı gördükten sonra, 7.66 – 7.67 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.4376 lira ve en yüksek 8.4927 lirayı gördükten sonra 8.47 – 8.48 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1168 - 1.1254 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1187 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, son günlerde hisse bazlı hareketlerin dikkat çektiği BIST 100 haftanın son iki gününde bir kez daha yurtdışı piyasalardan pozitif ayrıştığının altı çizildi ve şöyle denildi:

"Endeks Perşembe günü tarihin en yüksek işlem hacimlerinden biri ile yükselişini devam ettirerek, son günlerin zirvesi olan 111.875'i geçerek 113 bin ve devamında 116 bine kadar olacak bir hareketin de önü açılmış oldu.

"Cuma günü de 114 binin üzerindeki rakamlar tarihi işlem hacimleri ile test edildi.

"Yaşanan bu yükselişle birlikte geri çekilmelerde artık ilk güçlü destek 111 bin iken altında geçtiğimiz hafta içinde oluşan boşluğun dolacağı 110 bin ve ana trendin bulunduğu 109 bin oldukça güçlü destekler konumunda.

"Endekste bu destekler kırılmadığı sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz."