Dolar 6.84 lira, euro 7.75 lira, sterlin 8.57 lirada

Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde, dolar kurunda oldukça düşük volatilite ile yataya yakın gelişmeler sürüyor. Küresel piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1.13 düzeyine yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 115 bin 59 puan ile 116 bin 279 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.13 artışla 115 bin 338 puanda kapattı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.24 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.29 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.44 artıdaydı.

Gedik Yatırım'ın günlük analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi:

"Borsa İstanbul tarihinin en yüksek hacimleri ile yükseliş serisini devam ettirmeye çalışıyor. BIST 100'de geçen hafta 28.5 milyar lira ile rekor kıran hacim dün de yaklaşık 22 milyar lira olarak gerçekleşti. Dün güne yükselişle başlayan endekste günün son bölümde kar satışlarının etkili olduğunu gördük. BIST 100'de ilk destek 104 bin civarında bulunurken 113 bin yakın vade için daha önemli destek konumunda. Bu iki desteğin üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz. 113 binin geçilmesi ile ilk hedef haline gelen 116 bin dün test edildi. 116 bin yeniden geçilecek olursa hareket sertleşebilir. Bu durumda 118.500 ve hatta tarihi zirveler yeniden gündeme gelebilir."

Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası yeni güne (CDS) primi CDS 467/477 düzeyinde başladı. Gösterge 10 yıllık faizler geçen haftayı yüzde 12.06 düzeyinde tamamladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8413 lira ve en yüksek 6.8540 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,

euro en düşük 7.7404 lira ve en yüksek 7.7651 lirayı gördükten sonra, 7.75 – 7.76 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5632 lira ve en yüksek 8.5933 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1307 - 1.1326 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1317 düzeyindeydi.

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro'nun Çin ile ticaret anlaşmasının "sona erdiği"ni açıklamasıyla risk iştahının frenlendiği küresel piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump 'ın "anlaşma geçerliliğini koruyor" sözleri yatıştırdı.

İş Yatırım'a göre, Salı günü Eurobond piyasalarında hem Avrupa hem de ABD tarafında yatay gelişme, Türkiye tarafında ise 5 yıllık CDS yaklaşık 10 puan gerileme ile 470 düzeylerinde işlem görürken, Hazine kıymetlerinde kısa ve uzun vadelerde hafif satıcılı bir gelişme hakimdi.

Başlıca Avrupa endeksleri genelde iyi gelen ekonomik veriler eşliğinde sert yukarı yönlü hareket ederken, ABD endeksleri de ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiye yeni bir tur daha destek yardımına bulunacağı beklentisiyle günü primli sonlandırdı.

ABD tarafında Markit Üretim PMI 49.6 ile 50'ye çok yakın gerçekleşti. Markit Hizmet PMI ise 48 beklentisinin altında 46.7 ve kompozit 46.8 olarak açıklandı. Yeni konut satışları 640 bin beklentisinin üzerinde 676 bin olarak gerçekleşti.