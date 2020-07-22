Dolar 6.84 lira, euro 7.88 lira, sterlin 8.70 lirada

ABD'de ekonomik destek paketi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayacağı endişeleriyle küresel piyasalarda düşen dolar iç piyasada da 6.81 liraya kadar inerken, dolar karşısında güçlenerek 1.1547'ye kadar yükselen euro da 7.90 lirayı gördü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 120 bin puanın üzerinde başladığı Salı günü, 117 bin 160 ve 120 bin 585 puan ile 3,000 puandan geniş bir aralıkta dalgalandıktan sonra, yüzde 1.04 düşüşle 118 bin 42 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.16, BIST Mali Endeks yüzde 0.82, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.69 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8162 lira ve en yüksek 6.8455 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,euro en düşük 7.8064 lira ve en yüksek 7.9019 lirayı gördükten sonra, 7.88 – 7.89 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6729 lira ve en yüksek 8.7066 lirayı gördükten sonra 8.70 – 8.71 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1524 - 1.1547 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1538 düzeyindeydi.