Dolar 6.84 lira, euro 8.01 lira, sterlin 8.78 lirada

ABD ile Çin arasında artan gerilimin yanında, açıklanan beklenenden kötü ekonomik verilerle gerileyen dolar iç piyasada bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.85 bandında tutunurken, ABD para birimi karşısında 1.17 sınırını da geçen euro ise 8.0 lirayı da aştı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 118 bin 220 puan ile 119 bin 143 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.14 yükselişle 119 bin 201 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.65 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.05 ekside, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.11 artıdaydı.