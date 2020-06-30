Dolar 6.85 lira, euro 7.69 lira, sterlin 8.41 lirada - Son Dakika

Dolar 6.85 lira, euro 7.69 lira, sterlin 8.41 lirada

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde net bir yön eğiliminden söz etmenin mümkün olmadığı haftanın ilk işlem gününde lira da dolar karşısındaki son dönem yataylaşmasını sürdürdü.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde net bir yön eğiliminden söz etmenin mümkün olmadığı haftanın ilk işlem gününde lira da dolar karşısındaki son dönem yataylaşmasını sürdürdü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 114 bin 432 puan ile 116 bin 12 puan arasında dalgalandığı haftanın ilk işlem gününü, yüzde 1.02 artışla 115 bin 843 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.18, BIST Mali Endeks yüzde 2.41 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.64 eksideydi.

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Sabit getirili menkul kıymetler piyasasında 2 yıl vadeli gösterge tahvil getirisi geçen haftayı yüzde 9.19 düzeyinde, 10 yıl vadeli devlet tahvil getirisi de yüzde 11.67 düzeyinde kapattı. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası primi (CDS) haftanın son iki günü yükselerek 487 puana çıktı. Hafta boyunca piyasalarda gözler, enflasyon verileri ile Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde olacak.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8372 lira ve en yüksek 6.8569 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.6849 lira ve en yüksek 7.7159 lirayı gördükten sonra, 7.69 – 7.70 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.4132 lira ve en yüksek 8.4445 lirayı gördükten sonra 8.41 – 8.42 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1214 - 1.1252 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1217 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi:

"BIST 100 küresel risk iştahındaki artışın ve bankacılık sektörüne gelen alımların etkisi ile dün yenden 116 bini test etti.

"Önceki günlerde de bahsettiğimiz üzere endekste mart ve mayıs aylarından başlayan iki güçlü trend üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün korunacağını düşünüyoruz.

"Yukarıda ise yine bir süredir bahsettiğimiz önceki haftanın zirvesinin de bulunduğu 116 bin civarının aşılması yükselişin yeni bir ivme kazanmasını sağlayacaktır.

"Bugün endekste 116 bin üzerine hareketlenme bu açıdan önemli olacak ve kapanışın da önceki zirve olan 116,279 üzerinde gerçekleşmesi pozitif olacaktır.

"Buranın geçilmesi ile 118,500 – 121,000 ve devamında tarihi zirveleri gündeme getirebilir."


Borsa İstanbul, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 6.85 lira, euro 7.69 lira, sterlin 8.41 lirada - Son Dakika Ekonomi

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