Dolar 6.85 lira, euro 7.70 lira, sterlin 8.54 lirada

Enflasyon verilerinin beklendiği piyasalarda dövizler haftanın son işlem gününe yatay başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini saat 10: 00'da açıklayacak. Merkez Bankası, enflasyonun seyrindeki yükselişin altını çizerek, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü faiz indirimlerine ara verdi ve 25 Haziran'da yaptığı son toplantıda politika faizini sabit tuttu. TCMB Perşembe günü açıkladığı Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde de yıl sonu enflasyon beklentilerinin yükseldiğine dikkat çekti ve salgında atılacak adımların hedefli ve geçici olmasının politika etkinliğini destekleyeceğini vurguladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.46 artışla 115 bin 843 puanda başladığı Perşembe günü, 115 bin 746 ve 117 bin 177 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.38 artışla 116 bin 907 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.30, BIST Mali Endeks yüzde 1.41, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.01 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8453 lira ve en yüksek 6.8572 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.6844 lira ve en yüksek 7.7178 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5374 lira ve en yüksek 8.5506 lirayı gördükten sonra 8.54 – 8.55 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1225 - 1.1302 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1233 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi:

"BIST 100 dün, önceki günkü kayıplarının büyük bir bölümünü geri aldı. Bir süredir bahsettiğimiz iki güçlü trend üzerinde hareketini devam ettiren BIST 100'de bu trendlerden mayıs ayında başlayan kısa vadeli olanı bugün itibariyle 115,600 Mart ayından beri devam eden ana yükseliş trendi ise 113,100 civarında bulunuyor.

"Önceki günlerde bahsettiğimiz gibi bu iki trend kırılmadığı sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz.

"Yukarıda ilk direncimiz önceki gün görülen zirve olan 117.357 iken buranın üzerinde endekste hareketlerin hızlanması beklenebilir.

"Bu durumda 118,500 – 121,000 ve devamında endeksteki tarihi zirveler gündeme gelebilir."