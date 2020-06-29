Dolar 6.85 lira, euro 7.71 lira, sterlin 8.48 lirada - Son Dakika

Dolar 6.85 lira, euro 7.71 lira, sterlin 8.48 lirada

Küresel piyasalarda, ekonomik toparlanma umutlarıyla, Covid-19 pandemisindeki gelişmelerin etkisiyle yatay hareket eden dolar iç piyasada da 6.85 lira ile bir süredir işlem gördüğü düzeyde başladı.

Küresel piyasalarda, ekonomik toparlanma umutlarıyla, Covid-19 pandemisindeki gelişmelerin etkisiyle yatay hareket eden dolar iç piyasada da 6.85 lira ile bir süredir işlem gördüğü düzeyde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününü yüzde 0.46 artışla, 114 bin 668 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.81, BIST Mali Endeks yüzde 0.45, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.33 artıdaydı.

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Sabit getirili menkul kıymetler piyasasında ise 2 yıl vadeli gösterge tahvil getirisi geçtiğimiz haftayı yüzde 9.19 seviyesinden, 10 yıl vadeli devlet tahvil getirisi ise yüzde 11.67 düzeyinden kapattı. Yurt içinde bugün, Haziran ayı ekonomik güven endeksi takip edilecek."

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8453 lira ve en yüksek 6.8577 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.6775 lira ve en yüksek 7.7216 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.4326 lira ve en yüksek 8.4892 lirayı gördükten sonra 8.48 – 8.49 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1217 - 1.1259 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1254 düzeyindeydi.

Akbank Ekonomik Araştırmalar Bölümü'nün "Küresel risk algısı göreli zayıf seyrediyor…" günlük bülteninde, özellikle ABD'de artan vaka sayılarının, algının bozulmasında etkili olduğunun altı çizildi ve şöyle denildi:

"ABD'de Cuma günü açıklanan veriler, Mayıs'ta kişisel gelirler aylık bazda yüzde 4.2 gerilerken, kişisel harcamalar yüzde 8.1 rekor düzeyde artış gösterdi. Tüketici güveni endeksi da Haziran'da 72.3'ten 78.1'e yükseldi.

"Ancak ülkede Korona virüsü vaka sayılarının tekrar artış göstermeye başlaması ve bazı eyaletlerin ekonomik açılma planlarını tekrar değerlendirmeye başlanmasıyla,, harcamalardaki ve tüketici güvenindeki artışın sürdürülebilir olmayabileceği belirtiliyor.

"Ülkede virüs sürecinde oluşan işsizliğin yüzde 75'inin geçici olduğu, gelecek altı ay içinde tekrar işe dönmeleri bekleniyordu. Ancak vaka sayılarındaki son artış, bu beklenti ile ilgili kaygılara neden oluyor. Çin'de ise sanayi şirketlerinin karları, Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 6 artarak, Kasım'dan bu yana ilk kez pozitif büyüme gösterdi.

"Küresel piyasalarda ise özellikle ABD'de Korona virüsü vaka sayılarında gözlenen artış nedeniyle artan yatırımcı endişeleri satış baskısına neden oluyor. Cuma günü Avrupa hisse senedi piyasalarının çoğunun satıcılı kapatmasının ardından ABD temel hisse senedi endekslerinde yüzde 2.4 ila yüzde 2.9 aralığında düşüşler görüldü."


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 6.85 lira, euro 7.71 lira, sterlin 8.48 lirada - Son Dakika Ekonomi

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