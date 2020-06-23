Dolar 6.85 lira, euro 7.71 lira, sterlin 8.53 lirada

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro'nun Çin ile ticaret anlaşmasının "sona erdiği"ni açıklamasıyla risk iştahının frenlendiği küresel piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın "anlaşma geçerliliğini koruyor" sözleri yatıştırdı.

Gelişmelerle, küresel piyasalarda risk iştahına duyarlı para birimleri karşısında yükselen dolar, daha sonra yeniden önceki düzeylerine döndü. Dövizler iç piyasalarda da yeni güne dünkü düzeylerde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününde 114 bin 267 puan ile 115 bin 447 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.39 artışla Şubat sonundan bu yana ilk kez 115 bin puanın üzerinde kapandı. Kapanışta BIST100 115 bin 190 puana yükselirken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.75, BIST Mali Endeks yüzde 2.03, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.60 artıdaydı.

Gedik yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı günlük piyasa analizinde, Borsa İstanbul'da "tarihin en yüksek hacimleri ile gerçekleşen yükseliş serisi"nin sürdüğüne dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"BIST 100'de geçen hafta Perşembe ve Cuma günleri sırası ile 20 ve 28.5 milyar liralık hacimle gelen yükseliş dün de 23.5 milyar liralık hacimle devam etti.

"Yüksek hacimlerle gelen bu yükselişler yukarıda yeni hedefleri gündeme getiriyor.

"116 binin ilk direnç olduğu endekste bu seviyenin üzerinde 118,500 ve hatta tarihi zirveler gündeme gelebilir. Kısa vadede en yakın destek 113,500'te bulunuyor.

"Daha önceki günlerde de bahsettiğimiz üzere önemli bir destek seviyesi kırılmadığı sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz."

Hazine, 3 yıl (938 Gün) vadeli sabit kuponlu ve 5 Yıl (1,820 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması "bitti" diye konuşan Beyaz Saray ticaret danışmanı Peter Navarro'yu yalanladı.

Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası yeni güne (CDS) primi CDS 467/477 düzeyinde başladı. Gösterge 10 yıllık faizler geçen haftayı yüzde 12.06 düzeyinde tamamladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8383 lira ve en yüksek 6.8594 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.6969 lira ve en yüksek 7.7316 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5148 lira ve en yüksek 8.5654 lirayı gördükten sonra 8.53 – 8.54 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1233 - 1.1281 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1261 düzeyindeydi.