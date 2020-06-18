Dolar 6.85 lira, euro 7.71 lira, sterlin 8.60 lirada - Son Dakika

Dolar 6.85 lira, euro 7.71 lira, sterlin 8.60 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi destekleyici adımları ve ülke genelinde yeni destek paketlerinin hazırlandığına ilişkin haberlerle güçlenen dolar, yeni güne 6.85 lirada başladı.

Dolar 6.85 lira, euro 7.71 lira, sterlin 8.60 lirada, System.String[]

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi destekleyici adımları ve ülke genelinde yeni destek paketlerinin hazırlandığına ilişkin haberlerle güçlenen dolar, yeni güne 6.85 lirada başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 110 bin 414 ve 111 bin 615 puan arasında hareket ettikten sonra, 110 bin 939 puan ile yatay kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.12 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.45 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.88 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi CDS 460/470 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.14 bileşik düzeyindeydi.

IKON Menkul'ün hazırladığı euro/dolar paritesi analizinde, "EURUSD paritesi hafif aşağı yönlü bir eğilim gösteriyor. Ancak, yine de 1.1235 seviyesi son birkaç gündür destek olarak çalışmaya devam ediyor. 1.1235'in kırılması dolar lehine görünümü  güçlendirebilir. Bu durumda 1.1190 seviyesi gündeme gelebilir. Olası  tepkilerde ise 1.1275 ara direnç, 1.1310 ise ana direnç olarak izlenebilir" denildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8330 lira ve en yüksek 6.8565 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.6835 lira ve en yüksek 7.7263 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5804 lira ve en yüksek 8.6118 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1225 - 1.1261 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1251 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın, "BIST100 Endeksi'nin güne yataya yakın hafif satıcılı başlamasını bekliyoruz" başlıklı değerlendirmesinde şöyle denildi:

"Küreseldeki olumlu havayla yükselişe geçen BIST 100 Endeksi gün içinde son zirvesinin bulunduğu 111,050 seviyesini geçerek 111,875 seviyesini görse de burada tutunamadı ve kapanış 110,940 seviyesinden gerçekleşti.

"Günün son bölümünde gelen satışlar kısa vade için negatif bir görünüm oluşturursa da 109,400 ve 108,250 gibi iki güçlü destek üzerindeki seyir devam ettiği sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşmak gerekiyor.

"Yukarı yönlü hareketlerde 111,050 üzeri kapanışlar ve gün içi işlemlerde dünkü zirve olan 111,875 üzerindeki işlemler teknik görünüm açısından pozitif olacaktır.

"Bu seviyeler üzerinde kalındığı sürece 113 binli rakamların görülme ihtimali canlı kalmaya devam edecektir."


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 6.85 lira, euro 7.71 lira, sterlin 8.60 lirada - Son Dakika Ekonomi

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