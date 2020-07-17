Dolar 6.85 lira, euro 7.81 lira, sterlin 8.61 lirada - Son Dakika

Dolar 6.85 lira, euro 7.81 lira, sterlin 8.61 lirada

Küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında gerileyen dolar, iç piyasada 6.85 lirada tutunuyor.

Küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında gerileyen dolar, iç piyasada 6.85 lirada tutunuyor.

Dolar/lira paritesinde yatay bandın bozulmadığına işaret edilen Yatırım Finansman analizinde, ortalamaların da yakınlaştığı kurda doların son birkaç günde küresel piyasalarda karşılaştığı satışların, kura  yansımadığına işaret edildi ve "Yeniden 1.1480 - 1.1500 bölgesini test eden euro/dolar paritesinde zayıf dolar etkisi ön planda. ABD iki yıllık faizler yakın zamanın  diplerinde. Bu da euroyu daha cazip kılıyor. Daha önceki denemelerde 1.1500'den geri dönüşler izledik. Buna karşın 1.1375 - 1.1390  desteğini long strateji için olası geri çekilmede izleyebiliriz" denildi.

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Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe günü 118 bin 684 puan ve 119 bin 451 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 91 artışla 118 bin 807 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.20, BIST Mali Endeks yüzde 0.86, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.44 artıdaydı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Covid-19 pandemisi nedeniyle geçen dört ayda aldığı olağanüstü önlemlerin ardından para politikasında değişiklik yapmadı. ECB Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamada, mevduat faizi oranının "eksi yüzde 0.5" ve politika faizinin de "sıfırda" tutulduğu belirtildi. Açıklamada, pandeminin ekonomide yol açacağı daralma ile mücadele için uygulanmaya başlanan, 1.35 trilyon euro tutara kadar tahvil alım programının (PEPP) büyüklüğünde değişiklik yapılmadığı belirtildi.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 517/527 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem yüzde 12.72 oldu.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8529 lira ve en yüksek 6.8604 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.7990 lira ve en yüksek 7.8180 lirayı gördükten sonra, 7.81 – 7.82 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6037 lira ve en yüksek 8.6243 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1377 - 1.1394 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1386 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın analizinde BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasının beklendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"BIST100 dün açıldıktan sonra gün boyu oldukça sınırlı bir bölge içinde hareket etti.

"Dün de ifade ettiğimiz gibi BIST100'ün geçen hafta yaşadığı sert kayıpların ardından bu hafta bir dengelenme sürecine girdiğini düşünüyoruz.

"Küresel ölçüde hisse senetleri piyasalarında da yön bulmakta zorlanıldığı ekonomik veriler ile salgına ilişkin rakamlar arasına sıkışıldığını görüyoruz.

"Geçen haftanın zirvesi olan 120 bin civarının yakın vade için güçlü direnç olacağını ve bölgeye yaklaşıldıkça satış baskısının artacağını düşünüyoruz.

"Aşağıda ise 117,500 ve altında 115,500 izlediğimiz destekler olmaya devam ediyor.

"Bu seviyelerin altındaki kapanışlar endeksteki zayıflamanın işareti olarak değerlendirilebilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 6.85 lira, euro 7.81 lira, sterlin 8.61 lirada - Son Dakika Ekonomi
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