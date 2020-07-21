Dolar 6.85 lira, euro 7.84 lira, sterlin 8.70 lirada - Son Dakika

Dolar 6.85 lira, euro 7.84 lira, sterlin 8.70 lirada

Küresel piyasalardaki gelişmelere karşın, iç piyasada dolar 6.85-6.86 lira bandından uzaklaşmıyor.

Küresel piyasalardaki gelişmelere karşın, iç piyasada dolar 6.85-6.86 lira bandından uzaklaşmıyor.

"Dolar/lirada görünümün değişmiyor" başlıklı Ünlü&Co/DAHA analizinde şöyle denildi:

Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
"Son derece dar bir bant aralığında işlem görmeye devam eden dolar/lirada görünüm değişmiş değil. Yatay harekete bağlı olarak teknik göstergeler de yön göstermekten son derece uzak bir tablo çiziyor. Kurda yukarı yönlü eğilim sınırlı kaldığı gibi anlamlı bir geri çekilme de göremiyoruz. Öyle ki, paritenin 1.1470 sınırına kadar yükselmesi ve dolar endeksinin 96 seviyesinin altına gerilemesine karşın kurun 6.85'in üzerinde kalmaya devam etmesi dikkat çekiyor. Hafta içindeki Para Politikası Kurulu toplantısından da değişiklik beklenmediğini düşünürsek kurun haftanın geri kalanında da bant hareketine bağlı kalacağını tahmin ediyoruz."

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününde 118 bin 582 puan ve 119 bin 747 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.42 artışla 119 bin 280 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.51, BIST Mali Endeks yüzde 0.56, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.48 yükseldi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8451 lira ve en yüksek 6.8593 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.8334 lira ve en yüksek 7.8669 lirayı gördükten sonra, 7.84 – 7.85 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6754 lira ve en yüksek 8.7029 lirayı gördükten sonra 8.70 – 8.71 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1402 - 1.1467 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1432 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi:

"BIST 100 önceki hafta gördüğü 120.200 zirvesini aşmakta zorlana da bu bölgeden de uzaklaşamıyor. Bugün de izleyeceğimiz en önemli seviye burası olacak. 120,200 üzerinde kapanışlar endekste yeni bir yükselişin önünü açacaktır. Ancak, son zamanlarda buradan uzaklaşılmasa da buraya yakın yerlerden gün içi gelen satışlar zayıflık işareti oluşturuyor. Teknik göstergelerdeki zayıflamaları da göz önünde bulundurduğumuzda burasının geçildiğinden emin olunmadan yapılacak alımlar riskli olabilir. Aşağıda ise gün içi kısa vadeli ilk desteğimiz 118,400'de bulunuyor. Buranın altında 117,500 ve 115,500 güçlü destek seviyeleri olarak izlenebilir."


Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 09:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 6.85 lira, euro 7.84 lira, sterlin 8.70 lirada - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

08:43 Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı 08:14 Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti 08:12 Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu 07:41 Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir 07:24 Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı 07:13 Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi 23:47 İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti 22:19 Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı 18:35 Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı 18:35 Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
08:43
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
08:14
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
08:12
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
07:41
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
07:24
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi
07:13
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
23:47
Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı
22:19
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
19:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 09:25:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 6.85 lira, euro 7.84 lira, sterlin 8.70 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]