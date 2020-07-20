Dolar 6.85 lira, euro 7.86 lira, sterlin 8.60 lirada

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin karşısında yeni haftaya yatay gelişmeyle başlayan dolar, iç piyasada da uzun bir süredir olduğu gibi 6.85-6.86 lira bandında başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 118 bin 360 puan ile 119 bin 161 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.02 düşüşle 118 bin 786 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.58 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.04, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.07 eksideydi.

Bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranları, tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan (bp) artırıldı.

Merkez Bankası 'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla 17 Mart'ta açıklanan önlemler çerçevesinde; reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranlarının 500 baz puan indirildiği ve bu yolla 5.1 milyar dolar karşılığı likiditenin serbest bırakıldığı anımsatıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 10 Temmuz itibarıyla

kamu bankalarının yabancı para açık pozisyonu bir önceki haftaki 8.3 milyar dolardan 9.7 milyar dolara çıktı.

Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 528/536 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem yüzde 12.59 oldu.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8530 lira ve en yüksek 6.8624 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.8177 lira ve en yüksek 7.8671 lirayı gördükten sonra, 7.86 – 7.87 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5870 lira ve en yüksek 8.6313 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1412 - 1.1467 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1462 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, son günlerde küresel ölçüde hisse senetleri piyasalarında da yön bulmakta zorlanıldığına dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Özellikle ABD endekslerinde yaklaşık bir buçuk aydır devam eden konsolide sürecinden çıkılabilmiş değil.

"Bu durum son günlerde BIST dahil diğer endekslerin de yataylaşmasına neden oluyor.

"Bu süreçte BIST 100 önceki haftanın zirvesi olan 120 bin civarının yakın vade için güçlü direnç olacağını ve bölgeye yaklaşıldıkça satış baskısının artacağını düşünüyoruz; ancak, burası geçilecek olur ise tarihi zirvelerin bulunduğu 124.500 ve daha yukarısı gündeme gelebilir.

"Aşağıda ise 117,500 ve altında 115,500 izlediğimiz destekler olmaya devam ediyor.

"Bu seviyelerin altındaki kapanışlar endeksteki zayıflamanın işareti olarak değerlendirilebilir."