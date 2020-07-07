Dolar 6.86 lira, euro 7.76 lira, sterlin 8.57 lirada - Son Dakika

Dolar 6.86 lira, euro 7.76 lira, sterlin 8.57 lirada

Enflasyonun beklentileri aşmasıyla Cuma günü 6.90 lirayı görüp, 6.86 liraya dönen dolar, yeni haftanın ikinci gününe de uzun süre tutunduğu 6.85-6.86 lira bandında başladı.

Enflasyonun beklentileri aşmasıyla Cuma günü 6.90 lirayı görüp, 6.86 liraya dönen dolar, yeni haftanın ikinci gününe de uzun süre tutunduğu 6.85-6.86 lira bandında başladı.

Haftanın ilk işlem gününde ise yurt içerisinde  zayıf ekonomik veri akışı devam ederken, ABD'de Haziran ayı ISM hizmet PMI endeksi 50.1 düzeyindeki beklentilere karşın, 45.4'den 57.1'e yükselerek son 4 ayın zirvesine yükseldi.

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Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.41 artışla 117 bin 384 puanda başladığı haftanın ilk işlem gününü, 19 Şubat'tan bu yana ilk kez 118 bin puanın üzerinde kapattı. Gün içinde 116 bin 674 ile 118 bin 512 puan arasında dalgalanan BIST100, yüzde 2.36 artışla 118 bin 485 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.22, BIST Mali Endeks yüzde 2.71, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.78 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8561 lira ve en yüksek 6.8643 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,

euro en düşük 7.7516 lira ve en yüksek 7.7844 lirayı gördükten sonra, 7.76 – 7.77 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5678 lira ve en yüksek 8.5961 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1302 - 1.1327 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1304 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın, "BIST100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisi ile haftaya pozitif bir başlangıç yapan BIST100 endeksinin, yukarı yönlü hareketlerde ilk hedef olarak gördükleri 118,500 düzeyini dün test ettiğine işaret edilerek, şöyle denildi:

"Uzun süredir bahsettiğimiz güçlü trend destekleri üzerinde kalmayı başaran BIST100'de bahsettiğimiz trendlerden kısa vadeli olanı bugün itibariyle 116,300 civarında bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde ise 117,350 gün içinde izleyeceğimiz ilk destek olacak. Kısa vadede bu seviyeler üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü istek devam edecektir. 118,500 üzerinde tutunulması durumunda önceki günlerde de bahsettiğimiz gibi 121,000 ve devamında endeksteki tarihi zirvelerin bulunduğu 124 bin civarı gündemde kalmaya devam edecektir."


Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 6.86 lira, euro 7.76 lira, sterlin 8.57 lirada - Son Dakika Ekonomi
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