Dolar 6.86 lira, euro 7.78 lira, sterlin 8.61 lirada - Son Dakika

Dolar 6.86 lira, euro 7.78 lira, sterlin 8.61 lirada

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında yatay hareket ettiği haftanın ikinci gününde iç piyasada da dolar kuru 6.85-6.87 dar bandındaki sıkışık seyrini sürdürüyor.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında yatay hareket ettiği haftanın ikinci gününde iç piyasada da dolar kuru 6.85-6.87 dar  bandındaki sıkışık seyrini sürdürüyor.

Küresel piyasalarda Covid-19 aşısına ilişkin haberlerin yarattığı iyimserlikle yaşanan alım dalgasının yansıdığı Borsa İstanbul Endeksi de (BIST100) haftanın ilk gününü yüzde 3.0'ün üzerinde artışla tamamladı.

Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası
BIST100 yeni haftanın ilk işlem gününde, 116 bin 125 puan ve 118 bin 398 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 3.13 artışla 118 bin 398 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.74, BIST Mali Endeks yüzde 3.29, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.84 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, geçen yılın Mayıs ayında 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 3 milyar 764 milyon  dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 8 milyar 244 milyon dolara çıktı.

TCMB açıklamasında, "Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 389 milyon dolar artarak 2 milyar 734 milyon dolarna ulaşması ve geçen yılın Mayıs ayında 2 milyar 907 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 33 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu" denildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8552 lira ve en yüksek 6.8668 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,

euro en düşük 7.7736 lira ve en yüksek 7.7930 lirayı gördükten sonra, 7.78 – 7.79 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6009 lira ve en yüksek 8.6215 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1334 - 1.1351 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1340 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, Pazartesi günü küresel piyasalardaki olumlu havayı arkasına alan ve pozitif ayrışan BIST 100 Endeksi'nin yüzde 3.13'e karşılık gelen 3,590 puan yükseldiği anımsatılarak, şöyle denildi:

"117,500'ün geçilmesi pozitif bir tablo oluştururken bu seviyenin üzerinde kalıcı olunup olunamayacağı izlenecek.

"Salgına ilişkin artan endişeler dün Borsa İstanbul kapandıktan sonra ABD'den başlayarak genele yayılan bir satış getirmiş durumda.

"Bu sabah küreseldeki bu olumsuz tablo ile güne başlayacak endeks 117,500 üzerinde tutunamazsa satışlar yeniden hız kazanabilir. Bu durumda ilk destek olarak 115,500 izlenebilir.

"Yukarıda ise ilk güçlü direncimiz 118,500'de bulunuyor. Bu seviye geçilecek olursa son haftalarda görülen zirve seviyeler yeniden gündeme gelecektir."


Borsa İstanbul, Koronavirüs, Sterlin, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 6.86 lira, euro 7.78 lira, sterlin 8.61 lirada - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 15:07 Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:47 Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:26 Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:45 Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı 13:44 Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
15:18
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
15:09
Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası
15:07
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
14:47
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
14:40
Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı
14:26
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 15:25:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 6.86 lira, euro 7.78 lira, sterlin 8.61 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]