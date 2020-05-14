Dolar 6.96 lira, euro 7.53 lira, sterlin 8.50 lirada

Covid-19 pandemisinde "ikinci dalga" endişelerinin büyümesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomide "hızlı toparlanma" umutlarını kırıcı konuşmasıyla Asya borsaları yeni güne ekside başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ABD ekonomisinin "uzunca bir süre" zayıf büyüme kaydedebileceği ve hane gelirlerinin yatay seyredeceği uyarısı yaptı; ancak, negatif faize karşı olduklarını vurguladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 99 bin 443 puan ile 100 bin 865 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.55 artışla 100 bin 159 puanda tamamladı. Gün sonunda BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.35 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.17 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.52 artıdaydı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde dün son işlem yüzde 13.18 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde tecrit önlemlerinin haftanın ilk işlem günü itibarıyla kademeli kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte dövizlerde düşüş sürüyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.9637 lira ve en yüksek 6.9832 lirayı gördükten sonra, 6.96 – 6.97 lira aralığında,

euro en düşük 7.5239 lira ve en yüksek 7.5599 lirayı gördükten sonra, 7.53 – 7.54 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.4955 lira ve en yüksek 8.5481 lirayı gördükten sonra 8.50 – 8.51 lira aralığında hareket ediyor.