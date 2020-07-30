Dolar 6.97 lira, euro 8.20 lira, sterlin 9.04 lirada

Dolar üzerindeki baskı, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), faizleri "yüzde 0.00-0.25"te sabit tutup, para politikasında değişiklik yapılmamasını kararlaştırmasının ardından devam ediyor. Bu gelişmeyle, gücünü koruyan euro içeride 8.26 liraya kadar tırmanırken, parite etkisiyle dolar da 7.00 lirayı gördü.

FOMC açıklamasında, "Ekonominin gidişatı önemli ölçüde virüsün seyrine bağlı olacaktır" denildi. Açıklamaya göre, politika faizini yüzde 0.00 ile yüzde 0.25 aralığında sabit tutma kararı oy birliğiyle alındı. Politika faizi koronavirüsün salgın haline geldiği 15 Mart'tan bu yana bu aralıkta bulunuyor.