Dolar 6.98 lira, euro 7.58 lira, sterlin 8.59 lirada

Türkiye genelinde tecrit önlemlerinin haftanın ilk işlem günü itibarıyla kademeli kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte dövizlerde düşüş sürüyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 97 bin 740 puan ile 99 bin 584 puan arasında dalgalandıktan sonra, Salı gününü 1.86 artışla 99 bin 615 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.90, BIST Mali Endeks yüzde 1.58 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.99 artıda kapattı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.9779 lira ve en yüksek 6.9998 lirayı gördükten sonra, 6.98 – 6.99 lira aralığında,

euro en düşük 7.5738 lira ve en yüksek 7.6015 lirayı gördükten sonra, 7.58 – 7.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5660 lira ve en yüksek 8.5995 lirayı gördükten sonra 8.59 – 8.60 lira aralığında hareket ediyor.