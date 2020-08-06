Dolar 7.05 lira, euro 8.44 lira, sterlin 9.33 lirada

Dövizlerde haftanın ilk yarısında başlayan tırmanışın devamıyla, dolardaki artış 25 kuruşu, euro ve sterlindeki artışlar da 50 kuruşu aştı.

Dövizlerde haftanın ilk yarısında başlayan tırmanışın devamıyla, dolardaki artış 25 kuruşu, euro ve sterlindeki artışlar da 50 kuruşu aştı. Özellikle 10 yıl vadeli ABD ve Euro Bölgesi tahvil faizleri arasındaki farkın 105 baz puana kadar gerilemesi doların destek bulmasını önemli ölçüde zorlaştırıyor. Buna ABD'de teşvik paketi konusundaki belirsizliklerin de eklenmesi ile paritede daha yüksek seviyelere kapı açılmış durumda.Öte yandan, Buna ABD'de teşvik paketi konusundaki belirsizliklerin de eklenmesi ile paritede daha yüksek seviyelere kapı açılmış durumda.Öte yandan, Türkiye 'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Haziran ayındaki 69.22'den, Temmuz ayında 68.52'ye geriledi. Merkez Bankası 'nın ( TCMB ) verilerine göre REK, Eylül 2018'de lirada yaşanan sert değer kaybının ardından tarihi düşük düzey olan 62.51'i görmüştü.Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,066.13 ve 1,100.56 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.43 artışla 1,091.80 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.64 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.38 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.27 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.0287 lira ve en yüksek 7.0802 lirayı gördükten sonra, 7.05 – 7.06 lira aralığında,euro en düşük 8.3315 lira ve en yüksek 8.4550 lirayı gördükten sonra, 8.44 – 8.45 lira aralığında,sterlin en düşük 9.2346 lira ve en yüksek 9.3503 lirayı gördükten sonra 9.33 – 9.34 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18619 - 1.19163 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19062 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi: "BIST-100 Endeksi'nde son günlerde artan volatilite dikkat çekerken, dün de dalgalı bir fiyatlama etkili oldu. "200 günlük üssel ortalamanın destek olarak çalıştığı endekste, yurt dışındaki pozitif görünümüne bağlı olarak dün bir miktar toparlanma çabası gözlendi. "Tepki alımların devam etmesi halinde 1,100 ve 1,110 seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. "1,110 üzerinde bir kapanış yaşanmadan yükselişlere karşı temkinli yaklaşımımızı koruyoruz."1,110 direnci altında kalındığı sürece yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılabileceği dikkate alınmalıdır. "1,110 üzerinde ise 1,126 ve 1,143 seviyeleri önem kazanacaktır. "Geri çekilmelerdeyse 200 günlük ortalama (1,070) altında satış baskısı hız kazanabilir ve 1,055 ile 500 günlük üssel ortalama (1,033) gündeme gelebilir."



Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 09:09

Kaynak: DHA

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