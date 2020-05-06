Dolar 7.07 lira, euro 7.67 lira, sterlin 8.81 lirada

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) "kaynak verimliliğini sağlama" amacıyla, bankaların yurtdışına yapacakları "TL plasmanları, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamını" yasal özkaynaklarının "yüzde 0.5'i" ile sınırlandırılmasına karşın, dövizler yeni güne yüksek düzeylerde başladı.

Haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.80 artışla 99 bin 634 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) günü yüzde 0.11 düşüşle 98 bin 738 puanda tamamladı.

Ünlü Menkul Değerler'in "TL'de zayıflık sürüyor" başlıklı değerlendirmesinde, "Cuma günü 7.00 seviyesini aşan USD/TL küresel risk iştahının düşük olmasının da etkisiyle yeni haftaya da zayıf bir tonda başladı. 7.00 seviyesinin belirgin şekilde aşılmış olması kısa vadeli teknik görünümü önemli ölçüde bozuyor. Bu açıdan bakıldığında kurda yukarı yönlü risklerin geçerliliğini koruduğunu söylenebilir. Diğer taraftan TL'nin reel faiz desteğinden yoksun olmasının yanında TCMB 'nin rezerv rakamlarının tartışılmaya devam etmesi özellikle risk iştahının daraldığı dönemlerde TL lehine hareket alanının sınırlı olduğunu gösteriyor" denildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 7.0607 lira ve en yüksek 7.0939 lirayı gördükten sonra, 7.07 – 7.08 lira aralığında,

euro en düşük 7.6497 lira ve en yüksek 7.6936 lirayı gördükten sonra, 7.67 – 7.68 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.7861 lira ve en yüksek 8.8455 lirayı gördükten sonra 8.81 – 8.82 lira aralığında hareket ediyor.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Küresel Covid-19 salgın sürecinde Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında istihdamın ve işletmelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Reel sektör ve vatandaşların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında TL kaynakların yurt içinde daha verimli değerlendirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Bilindiği üzere, ekonomik aktivitenin küresel Covid-19 salgını nedeniyle yavaşladığı, reel kesimin üretim ve istihdam açısından zorlandığı bir dönemde TL kaynakların verimli bir şekilde ve ağırlıklı olarak kamu ve özel kesimin finansman ihtiyacının giderilmesinde kullanılması önem kazanmıştır.

"Bu amaçla, BDDK'nın 5 Mayıs tarihli ve 9010 sayılı kararı ile Covid-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere;

Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş

niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında

yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0.5'i ile sınırlandırılmasına,

Söz konusu oranın günlük olarak solo bazda hesaplanmasına,

Mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine karar verilmiştir."