Dolar 7.20 lira, euro 8.45 lira, sterlin 9.40 lirada

Dövizler yeni gününün ilk işlemlerinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarıyla Salı günü indikleri yeni zirvelerin 10-15 kuruş altındaki düzeylerde hareket ediyor. Dolar, yeni günün erken işlemlerinde 2.0 kuruş daha düşerek 7.18 lirayı görürken, euro da 8.44 liraya kadar indi.

TCMB Salı günü erken saatlerde, Pazartesi gününden itibaren yarıya indirdiği piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini, Çarşamba gününden itibaren sıfırlandığını duyurdu. Salı günü erken saatlerde 7.35 liranın üzerini gören dolar, TCMB kararının açıklanmasından sonra 7.20 liraya kadar geriledi.