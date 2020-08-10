Dolar 7.30 lira, euro 8.62 lira, sterlin 9.54 lirada

Dövizler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) art arda aldıkları kararlara karşın yeni rekor düzeylerde hareket ediyor.

TCMB Cuma günü, piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin yarıya düşürüldüğünü açıkladı. TCMB'den yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi: